মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার পর স্টেশনে টিকিট কিনতে মানুষের ভিড়। আগারগাঁও স্টেশন, ঢাকা
মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার পর স্টেশনে টিকিট কিনতে মানুষের ভিড়। আগারগাঁও স্টেশন, ঢাকা
রাজধানী

মেট্রোরেল আবার পুরোপুরি চালু

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথে মেট্রোরেল সেবা চালু হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে এই সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে আবার চালু হয়।

গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে। এ ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

Also read:মেট্রোরেল পুরোদমে চালু হবে দুপুরের আগেই

আড়াই ঘণ্টা পর গতকাল বেলা ৩টায় উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আর পৌনে সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়।

ফার্মগেটের যেখানে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে, সেখানে তা আজ সকালে নতুন করে লাগানো হয়। এরপর বন্ধ অংশে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়।

Also read:মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড কী, খুলে পড়ার কারণ কী হতে পারে
চালুর পর কারওয়ান বাজার স্টেশনে যাত্রী নামছেন

ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানায়, আগারগাঁও থেকে শাহবাগ অংশে একাধিক দফায় পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়। এতে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। তাই বেলা ১১টায় পুরোদমে মেট্রোরেল চালু করা হয়।

পুরোদমে চালুর পর বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে উত্তরামুখী প্রথম ট্রেন ফার্মগেট ছাড়ে। একই সময় আরেকটি ট্রেন মতিঝিলের পথে ফার্মগেট ছাড়ে।

Also read: পৌনে ৭ ঘণ্টা পর মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু
Also read:মেট্রোরেলের উত্তরা-আগারগাঁও অংশ চালু, মতিঝিল অংশে কত সময় লাগবে
আরও পড়ুন