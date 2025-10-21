প্ল্যাকার্ডগুলো ‘ধরিয়ে’ দেওয়া হয়, বিব্রত বিইউপির শিক্ষার্থীরা

ধর্ষণের অভিযোগে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ছাত্রীর করা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কিছু শিক্ষার্থীর হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। বিইউপির অন্তত তিন শিক্ষার্থী বলেছেন, মিছিলের সময় এসব প্ল্যাকার্ড তাঁদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্ল্যাকার্ডে কী লেখা ছিল, তা তাঁরা তৎক্ষণাৎ যাচাই করেননি। তবে বিতর্কিত বক্তব্য লেখা প্ল্যাকার্ডসহ তাঁদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁরা বিব্রত।