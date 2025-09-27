লালবাগে বাসা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর লালবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে নজরুল ইসলাম (৪৩) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নজরুল ইসলামের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে লালবাগ থানা–পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে নজরুলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নজরুল পুরান ঢাকার ইমামবাগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের শাখায় চাকরি করতেন। লালবাগের জমজম টাওয়ারের একটি বাসায় ভাড়ায় থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি খুলনার আড়ংঘাটা ইউনিয়নের তেলিগাতী গ্রামে।
লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হানিফ মুন্সি আজ শনিবার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, লালবাগের জমজম টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যাংক কর্মকর্তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নের পাশাপাশি শরীরের কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের কেউ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নিহত নজরুলের ভাই নুরুল ইসলাম জানান, নজরুল ইসলাম তাঁর স্ত্রী ফাহিমা শারমিন, দুই সন্তান, মা ও শাশুড়িকে নিয়ে ওই বাসায় থাকতেন। তাঁর অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।
তবে এ বিষয়ে ডিএমপির লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. জসিম উদ্দিন আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে ব্যাংক কর্মকর্তা নিজেই আত্মহত্যা করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। পরিবারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে। তদন্ত শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’