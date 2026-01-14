সাড়ে চার ঘণ্টা পর সায়েন্স ল্যাব মোড় ছেড়ে আগামীকাল আবারও অবরোধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

সাড়ে চার ঘণ্টার বেশি সময় অবরোধ করে রাখার পর রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড় ছেড়ে গেছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে তাঁরা সড়ক ছেড়ে যান বলে পুলিশের নিউমার্কেট অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) শওকত আলী জানিয়েছেন।
এর আগে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আজ সায়েন্স ল্যাব মোড়সহ একাধিক স্থানে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের ডাকে এই কর্মসূচি হয়। আজকের কর্মসূচি শেষে আগামীকাল বৃহস্পতিবারও তিন জায়গায় (সায়েন্স ল্যাব মোড়, টেকনিক্যাল মোড় ও তাঁতীবাজার মোড়) অবরোধ কর্মসূচি পালন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আগামীকালের এই কর্মসূচির কথা প্রথম আলোকে জানিয়েছেন আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের একজন নাঈম হাওলাদার।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আজ বেলা একটার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মিরপুর এলাকার টেকনিক্যাল মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করা হয় দুপুর পৌনে ১২টায়।
বেলা একটার দিকে তিতুমীর কলেজের কিছু শিক্ষার্থী মহাখালী এলাকায় ১০ মিনিট সড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন। বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে এই তথ্য জানান।
শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে রাজধানীর ব্যস্ততম এসব সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।
বেলা সাড়ে তিনটার দিকে শিক্ষার্থীরা টেকনিক্যাল মোড় ছাড়েন বলে জানান দারুসসালাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুর রহিম। বেলা সোয়া তিনটার দিকে শিক্ষার্থীরা তাঁতীবাজার মোড় থেকে চলে যান বলে জানান বংশাল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সোহেল হোসেন।
পুলিশ কর্মকর্তা শওকত আলী বিকেল চারটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকার অন্যান্য স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবে এসে কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবি, আগামীকাল উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের হালনাগাদ খসড়া অনুমোদনের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।
সায়েন্স ল্যাবে অবরোধের কারণে যানজটে পড়েন অনেক যাত্রী। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে যেতে থাকেন। তাঁদের একজনের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি বলেন, তাঁর বাড়ি নোয়াখালী। আজ নোয়াখালী থেকে এসে যাত্রাবাড়ী নামেন। এরপর আরেকটি বাসে মিরপুরের দিকে রওনা দেন। কিন্তু যানজটে পড়ে বাস থেকে নেমে হেঁটে সামনের দিকে রওনা দেন।
বি এম নুরুন্নাহার নামের ষাটোর্ধ্ব এক নারী জানান, দুপুরে শনির আখড়া থেকে লালমাটিয়ায় যেতে তাঁকে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় হেঁটে আর অলিগলি দিয়ে রিকশায় চড়ে গন্তব্যে পৌঁছেছেন তিনি।