রাজধানীতে ইট ছুড়ে মোটরসাইকেল আরোহীকে হত্যাচেষ্টা, ৩ আসামি কারাগারে

রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকার পূর্ব শেওড়াপাড়ায় মোটরসাইকেল আরোহী সাজিদ চৌধুরী রাফিকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
আসামিরা হলেন মো. পারভেজ, আনোয়ার হোসেন বাবু ও মো. ফয়সাল ওরফে কালু।
আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দীনের আদালত এ আদেশ দেন বলে আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই ওয়াজেদ আলী জানিয়েছেন। তিন আসামিকে কারাগারে রাখার আবেদন করেছিলেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাসিবুর রহমান।
মামলার নথি অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পারভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিনে রাজধানীর ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন আনোয়ার হোসেন বাবু। কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফয়সাল ওরফে কালুকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১টা ২০ মিনিটে মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফিরছিলেন সাজিদ চৌধুরী রাফি। তিনি কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুর এলাকায় পৌঁছালে পূর্বশত্রুতার জেরে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালান। এ সময় তাঁর মাথার ডান পাশে ইট দিয়ে আঘাত করা হলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মোটরসাইকেল থেকে সড়কে পড়ে যান।
ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় রাফির চাচা নুর হোসেন বাদী হয়ে কাফরুল থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন।
মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফয়সাল জানিয়েছেন, ব্যবসায়িক বিরোধের জের ধরে রাফির ওপর হামলা হয়েছিল। গভীর রাতে রাফি যখন একা মোটরসাইকেল চালিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি, পারভেজ ও তাঁদের সহযোগীরা সেখানে অবস্থান করছিলেন। পারভেজ ইটের টুকরা ছুড়ে রাফির মাথায় আঘাত করেন। এতে রাফি মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন।
আহত রাফিকে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।