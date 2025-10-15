মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’র দ্বিতীয় পর্ব

ভবিষ্যতের কর্মবাজারে টিকে থাকতে তরুণদের মধ্যে নতুন দক্ষতা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে চলছে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ শীর্ষক ধারাবাহিক সেমিনার। এর দ্বিতীয় আসর বসেছিল আজ বুধবার দুপুরে, রাজধানীর মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজে।
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও প্রথম আলো যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাজধানীর ৩০টি কলেজে পর্যায়ক্রমে এই আয়োজন হবে।
আজকের সেমিনারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অটোমেশন, ডিজিটাল স্কিল, সাইবার নিরাপত্তা, সৃজনশীল চিন্তন ও অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।
দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ও ভবিষ্যতের চাকরির বাজারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার গুরুত্ব সেমিনারে তুলে ধরেন প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে হয়তো এখনকার স্মার্টফোনও থাকবে না। বরং কানের দুল বা চশমার মতো জিনিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে তরুণদের অবশ্যই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।
চাকরি করতে চাইলে শুধুমাত্র জ্ঞানী হয়ে থাকলে চলবে না বলে উল্লেখ করেন মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তিনি বলেন, বরং সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য হলেও নিজেকে তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যতের চাকরির বাজার ও ডিজিটাল পরিবর্তনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা অপরিহার্য।
বক্তব্যের শেষে মোহাম্মদ আলী ফিরোজ সেমিনারে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ আয়োজন করেন। সঠিক উত্তরদাতাদের বই উপহার দেন তিনি।
সেমিনারে প্রযুক্তির গুরুত্বের পাশাপাশি একটি নেতিবাচক দিকের প্রসঙ্গ তোলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তামান্না জেরিন। তিনি বলেন, প্রযুক্তি বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এর সাথে মানিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক। তবে এর একটি খারাপ দিক হলো—আসক্তি। একটি স্মার্ট জেনারেশন তৈরি করতে টেকনোলজি ব্যবহার করা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিজের নিয়ন্ত্রণ অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। কোনো কিছুতে আসক্ত হওয়া যাবে না। টেকনোলজি যেন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
সূচনা বক্তব্যে মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তারি আহমেদ বলেন, ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ খুবই সময়োপযোগী আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি অনেক নতুন কিছু জানতে পারবে, যা তাদের পরবর্তী জীবনে নিজেদের তৈরি করতে সহায়তা করবে।
সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মীর সাইয়েদা ঐশী। উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক।