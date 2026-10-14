ফাইল ছবি
ফাইল ছবি
রাজধানী

সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদা পেলেন তিন সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে থাকা তিন সচিবকে সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদা দিয়েছে সরকার। পদমর্যাদা পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. শহীদুল হাসান।

বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এই তিন কর্মকর্তা নিজ নিজ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে চুক্তিভিত্তিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের প্রত্যেককে সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

তিনটি প্রজ্ঞাপনেই উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

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