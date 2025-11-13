৩২ নম্বরের পরিস্থিতি দেখুন ছবিতে

রাজধানীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান দেখা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ৩২ নম্বরে ঢোকার পথে পুলিশের ব্যারিকেড দেখা গেছে। করা হচ্ছে তল্লাশি।
বেলা ১১টার দিকে ৩২ নম্বরের সামনে একদল মানুষের অবস্থান দেখা গেছে। তাঁদের হাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী লেখা ব্যানার দেখা গেছে। তাঁরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন প্রতিহত করতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই স্লোগান দিচ্ছিলেন, ‘একটা একটা লীগ ধর, ধইরা ধইরা জেলে ভর।’
সকাল সোয়া ১০টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে এক ‘সন্দেহভাজন’ কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।আটকের পর কিশোরকে পুলিশভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে আজ। এই তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
রায়ের তারিখ ঘোষণা ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে যেকোনো নাশকতা ঠেকাতে আজ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ডিএমপির ১৭ হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর বাইরে মোতায়েন থাকছে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরাও।
গত তিন দিন ধরে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ককটেল, পেট্রল বোমা ছোড়া হয়েছে। বাসে, প্রাইভেট কারে ও বিভিন্ন যানবাহনে আগুন লাগানো হয়েছে।