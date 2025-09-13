সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তারের পর কারাগারে তিনজন

রাজধানীর উত্তরায় সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ এইচ এম নোমান রেজা, তানজিল হোসেন ও ফারিয়া আক্তার তমা নামের ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার চাঁদাবাজির মামলায় ওই তিনজনকে আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তাঁদের কাছ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ বলছে, মামলা থেকে অব্যাহতি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে চাঁদাবাজি করছিলেন নোমান, তানজিল ও ফারিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে তাঁরা উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ৬ নম্বর সড়কের একটি বাসায় ঢোকেন। দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে মামলা থেকে অব্যাহতির কথা বলে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন তাঁরা। এর মধ্যে সাড়ে ৫ লাখ টাকা আদায়ও করেন। বাকি টাকার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে চলে যান।
পুলিশের ভাষ্য, ওই তিনজন দেলোয়ার হোসেনের পরিবারের সদস্যদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন। পরে পরিবারটি উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে। ঘটনার দিন রাতে বিমানবন্দর থেকে প্রথমে নোমান রেজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরার জসীম উদ্দিন এলাকা থেকে অপর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল মালেক খান আজ শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, চাঁদাবাজির মামলা হওয়ার পর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।