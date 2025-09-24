আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে মারামারি, নিহত ১

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের তালতলা এলাকায় সরকারি জায়গায় দোকান বাসানোকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় বাবুল মিয়া (৪০) নামে এক চায়ের দোকানি নিহত হয়েছেন।
শেরেবাংলা নগর থানা–পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে তালতলা এলাকায় জনতা গেটের সামনে সরকারি জায়গায় দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই দোকানির মধ্যে মারামারি হয়। একপর্যায়ে চায়ের দোকানি বাবুল মিয়াকে আরেক দোকানি রুহুল আমিন ও তাঁর ছেলে রবিউল লোহার পাইপ দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মারা যান বাবুল।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।