আদিবাসী দিবস উপলক্ষে শেওড়াপাড়ায় পাহাড়ি নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যমেলা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলা চলছে। গতকাল শুক্রবার থেকে এ মেলা শুরু হয়েছে। চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। পাহাড়ি খাবারের রেস্তোরাঁ ‘হেবাং’-এর নতুন শাখায় এই মেলার আয়োজন করেছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন সাবাঙ্গি।
হেবাং–এর এই নতুন শাখার উদ্বোধন হবে অবশ্য নভেম্বর মাসে। তার আগে রেস্তোরাঁটির পরিচয় করতেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হেবাং–এর স্বত্বাধিকারীদের একজন বিপলী চাকমা।
বিপলী চাকমা বলেন, ‘আমরা চেয়েছি আজকের দিনে শহরের মানুষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোক। আমাদের হস্তশিল্প, তৈজসপত্রসহ নানা সামগ্রী যেন মানুষ দেখতে পায়, সে জন্যই এই আয়োজন।’ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন পণ্য সরাসরি বিক্রির প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য এ মেলার আয়োজন বলেও জানান তিনি।
মেলায় অংশ নিয়েছেন রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি থেকে আসা ১০ জন নারী উদ্যোক্তা। হেবাং–এর মূল শাখাটি ছিল কাজীপাড়ায়। মেলার স্টলে আছে হাতে বোনা পোশাক, কৃষি পণ্য, রঙিন গয়না, পুঁতির মালা ও নানা কারুশিল্প।
আগামী নভেম্বরে শেওড়াপাড়ায় স্থান পরিবর্তন করতে যাচ্ছে হেবাং। মেলায় পাহাড়ের পোশাক, গয়না, কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে হাল ফ্যাশনের বিভিন্ন নান্দনিক পণ্য বিক্রি হচ্ছে। মেলার ভেন্যু ৮৪৬ পূর্ব শেওড়াপাড়া, মেট্রো পিলার ৩১৮, মি. বেকারের পেছনে, মিরপুর।