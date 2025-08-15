ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য

দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ‘দশম ইন্টারন্যাশনাল বিজনিয়াস বাংলাদেশ ২০২৫’–এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ‘বেস্ট পার্টিসিপ্যান্ট অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার (৯ আগস্ট) এতে অংশ নিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী।
‘এআই ইন মার্কেটিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস’ শীর্ষক এবারের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও বাস্তব দক্ষতা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।
দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজনেস আইডিয়া প্রেজেন্টেশন, বিজ্ঞাপন নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের পরিচালনায় বিভিন্ন সেমিনার। আয়োজনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় ছিলেন বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশের চিফ অ্যাডভাইজার এম আবদুল্লাহ আল মামুন এবং চেয়ারম্যান এম এ নাহিয়ান।
এবারের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। বিবিএ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিবিএ বিভাগের শিক্ষার্থী আদিতা আলম এক হাজারের বেশি প্রতিযোগীর মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেন। সানজিদা আক্তার বীথি তাঁর ‘হাউ টু সেল রোবট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি’ উপস্থাপনার জন্য বিচারকমণ্ডলীর সর্বোচ্চ ভোটে নিজ ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেন।
উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয় ‘বেস্ট পার্টিসিপ্যান্ট অ্যাওয়ার্ড’। এই অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা ও পেশাগত দক্ষতা বিকাশে অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।