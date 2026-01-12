খিলক্ষেতে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর খিলক্ষেতের কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
আজ সোমবার সকাল নয়টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড এলাকার বিআরটিসি কাউন্টারের পেছনের রেললাইনে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. কামরুল হাসান টুটুল (৩২)। তিনি পেশায় গাড়িচালক ছিলেন।
কামরুলকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন কায়েস মিয়া। তিনি নিজেকে পথচারী বলে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, কমলাপুরের দিক থেকে আসা একটি ট্রেনের ধাক্কায় কামরুল গুরুতর আহত হন। তিনি কামরুলকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সকাল ১০টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
নিহত ব্যক্তির ছোট ভাই দেলাওয়ার হোসেন। তিনি মুঠোফোনে বলেন, তাঁদের বাড়ি শেরপুর জেলার সদর উপজেলায়। কামরুল ব্যক্তিগত কাজে গতকাল রোববার ঢাকায় এসেছিলেন। আজ সকালে তাঁরা খবর পান, কামরুল ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছেন।
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।