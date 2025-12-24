বিমানবন্দরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কাল চার ঘণ্টা টোলমুক্ত থাকবে

ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা আগামীকাল বৃহস্পতিবার চার ঘণ্টা জনসাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে।
আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামীকাল (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা জনসাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে।
প্রায় দেড় যুগ পর আগামীকাল দুপুরে লন্ডন থেকে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে গণসংবর্ধনার আয়োজন করছে বিএনপি। রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় এ আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে মঞ্চ তৈরির কার্যক্রম চলছে।
জানা গেছে, আগামীকাল বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজটির অবতরণ করার কথা রয়েছে। দেশে ফেরার পর তাঁকে বিমানবন্দর থেকে স্বাগত জানাবেন দলের নেতা–কর্মীরা। এরপর দলের পক্ষ থেকে তারেক রহমানকে ৩০০ ফুট এলাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
এদিকে তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশপাশের কিছু এলাকার রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানায় ছুটি দিতে পরামর্শ দিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ।
বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. সাইফুল ইসলামের স্বাক্ষর করা নোটিশে গত সোমবার এই পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে উত্তরা (পূর্ব-পশ্চিম), উত্তরখান, দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, আবদুল্লাহপুর, তুরাগ, টঙ্গী, পুবাইল, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন ব্রিজ ও আশুলিয়া এলাকার (পূর্বাংশ) কারখানার মালিকদের আগামীকাল কারখানা বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশ বিমানযোগে আগামীকাল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘ ১৭ বছর পর তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকায় প্রচুর লোকসমাগম হবে। এ জন্য উত্তরা (পূর্ব-পশ্চিম), উত্তরখান, দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, আবদুল্লাহপুর, তুরাগ, টঙ্গী, পুবাইল, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন ব্রিজ ও আশুলিয়া এলাকার (পূর্বাংশ) কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের যাতায়াত ও আমদানি-রপ্তানির মালমাল পরিবহনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।