সায়েন্স ল্যাবে ঢাকা কলেজ–আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মিরপুর থেকে নিউমার্কেটগামী সড়কে এক ঘণ্টার বেশি যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবস্থান নেয়।
সংঘর্ষের একপর্যায়ে ঢাকা কলেজের একটি বাসে ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় মিরপুর থেকে নিউমার্কেটগামী সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের ইটপাটকেল ছোড়ার ঘটনা ঘটে।
প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে এ অবস্থা চলে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে এবং ধাওয়া দিয়ে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয়। বেলা সোয়া একটার পর যান চলাচল শুরু হয়।
দুপুরে পুলিশের নিউমার্কেট অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. শওকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে তাঁদের ক্যাম্পাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ইটের আঘাতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তবে কী কারণে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত, তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি।