ভবিষ্যতের কর্মবাজারে টিকে থাকতে তরুণদের মধ্যে নতুন দক্ষতা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে চলছে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ শীর্ষক ধারাবাহিক সেমিনার। এর তৃতীয় আসর বসেছিল আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে।
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও প্রথম আলো যৌথভাবে এ উদ্যোগ নিয়েছে। রাজধানীর ৩০টি কলেজে পর্যায়ক্রমে এ আয়োজন হবে।
আজকের সেমিনারে ‘যোগাযোগদক্ষতা ও নেতৃত্ব’ বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন প্রথম আলোর বন্ধুসভার ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ।
হাসান মাহমুদ বলেন, একজন ভালো নেতা হতে হলে ভালো যোগাযোগদক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যোগাযোগ তখনই সফল, যখন বক্তার কথা শ্রোতা পুরোপুরি বুঝতে পারেন। শুধু কথা বলা নয়, বার্তাটি স্পষ্টভাবে পৌঁছানোই আসল যোগাযোগ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ দক্ষতা প্রয়োজন—অফিস, রাস্তা বা সাধারণ আলাপচারিতায়ও।
হাসান মাহমুদ আরও বলেন, একজন নেতার মধ্যে সহানুভূতি ও শ্রবণের ধৈর্য থাকা উচিত। কারণ, নেতৃত্ব মানে অন্যের কথা বোঝা ও মূল্যায়ন করা। যার যোগাযোগদক্ষতা যত ভালো, তার নেতৃত্বের সম্ভাবনাও তত বেশি। এ গুণগুলোই মানুষকে জীবনে সফল ও প্রভাবশালী করে তোলে।
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান কবির বলেন, প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে জীবনের সব প্রতিকূলতায় শক্ত রাখে। তিনি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান, তাঁরা যেন মানবিক বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা দিয়ে প্রযুক্তির সীমা অতিক্রম করে। সত্যিকারের শিক্ষা কখনো কাউকে ব্যর্থ হতে দেয় না; বরং মানবমনে আলো জ্বালায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইজার তামান্না জেরিন বলেন, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও যুক্ত হতে হবে। বিতর্ক, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে তাঁরা নেতৃত্বগুণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়টির বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থী সায়েদা ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও শিক্ষকদের সহায়তাই শিক্ষার্থীদের উন্নতির মূল। যে পরিবেশ স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।
সেমিনারে সূচনা বক্তব্য দেন সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আলাউদ্দীন আল আজাদ। সেমিনার সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার ঢাকা মহানগরের জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম।
বক্তব্যের শেষে সেমিনারে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য যোগাযোগদক্ষতা ও নেতৃত্বের ওপর কুইজের আয়োজন করা হয়। এতে সঠিক উত্তরদাতা পাঁচ শিক্ষার্থীকে প্রথমা প্রকাশনের বই উপহার দেওয়া হয়।