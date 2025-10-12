এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পাশে থাকার ঘোষণা ছাত্র ইউনিয়নের

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেঘমল্লার বসু বলেছেন, তাঁদের যৌক্তিক দাবি না মেনে সরকার যদি লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাহলে দেশের মানুষ তার জবাব দেবে।
আজ রোববার সন্ধ্যায় জাতীয় শহীদ মিনারে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চলমান অবস্থান কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে মেঘমল্লার বসু এ কথা বলেন।
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ সকাল আটটা থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে সেখান থেকে সরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন তাঁরা।
অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করছে না বলে অভিযোগ করেন মেঘমল্লার বসু। তিনি বলেন, ‘আপনারাই আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে যে তাঁদের সব দাবি মেনে নেবেন। একে তো আপনারা করলেন প্রতারণা, সেই প্রতারণার বিরুদ্ধে যখন শিক্ষকেরা প্রতিবাদ জানালেন, তখন আপনারা তাঁদের ওপর টিয়ার শেল মারলেন।’
শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এই নেতা। পাশাপাশি তাঁদের যৌক্তিক দাবি আদায় করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো বাধা এলে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাল হয়ে দাঁড়াবে বলেও জানান তিনি।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ বাপ্পি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দপ্তর সম্পাদক নিনাদ খান, সদস্য মিশকাত তানিশা প্রমুখ।