রাজধানীর কালশীতে পোশাক কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা
ছয়তলা বাণিজ্যিক ভবনটির ছয়তলাতে আগুন লাগে। আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর কালশীতে
ছবি: ট্রাফিক অ্যালার্ট নামের একটি ফেসবুক গ্রুপের ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর পল্লবীতে আজ শুক্রবার রাতে তৈরি পোশাকের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রাত ১০টার দিকে ছয়তলা একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছয়তলাতে এ আগুন লাগে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করছে।

পোশাক কারখানাটি পল্লবীর কালশীর চন্দ্রবিন্দুর মোড়ের কাছে অবস্থিত।

যোগাযোগ করা হলে রাত সোয়া ১০টার ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাকিব আল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১০টার দিকে কালশীর চন্দ্রবিন্দু মোড়ের কাছে ছয়তলা ভবনের ছয় তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

পরে আবারও যোগাযোগ করা হলে ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা জানান, ১০টির মতো ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করছে। শুক্রবার থাকায় কারখানা বন্ধ ছিল।

তবে রাত ১০টার ঘটনাস্থল থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোকে বলেন, কমিউনিটি সেন্টারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তখনো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। ভবনটির নিচে শত শত উৎসুক মানুষ ভিড় করে আছে।

