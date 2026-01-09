ঢাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ, কারণ কী

ঢাকা মহানগরীতে গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে। গ্যাসের এই সংকটের কারণে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নগরবাসী।
রাজধানীর কলাবাগান এলাকায় থাকেন শুভা জিনিয়া চৌধুরী। তিনি বলেন, সকালে অফিস শেষে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখেন গ্যাসের চুলা টিমটিম করে জ্বলে। সেই অল্প জ্বালে রান্না হতে অনেক সময় লাগে। সারা দিনই গ্যাস থাকে না। আসে রাত ১১টার পরে। তখন প্রতিবেশীদের অনেকে রান্না করেন। এখন তিনি রাইস কুকারে কিছু রান্না করছেন। তিনি বৈদ্যুতিক চুলা কিনবেন বলে ভাবছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ ঢাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ থাকার কথা জানায়। বিজ্ঞপ্তিটি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের ফেসবুক পেজে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালবাহী ট্রলারের নোঙরের আঘাতে আমিনবাজারে তুরাগ নদের তলদেশে ক্ষতিগ্রস্ত বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন মেরামত করা হয়েছে। তবে মেরামতকালে পাইপে পানি প্রবেশ করে। এ ছাড়া ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ কম আছে। এ কারণে ঢাকা মহানগরীতে গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে।
রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকার বাসিন্দা রুমানা। তিনি গৃহকর্মীর কাজ করেন। সব বাড়িতে কাজ শেষে নিজের বাসায় ফিরে দিবাগত রাত একটার দিকে গ্যাস পান তিনি। লাইন দিয়ে সেই গ্যাসে রান্না করতে হয়। সারা দিন গ্যাস থাকে না। স্বল্প আয়ে সংসার চলে তাঁর। তাই বিকল্প ব্যবস্থার উপায় তাঁর নেই।
রাজধানীর নিকেতন এলাকার বাসিন্দা সাদি ইসলাম বলেন, খুব সকালে সামান্য গ্যাস থাকে। এই গ্যাস দিয়ে সকালের রান্না কোনোমতে চালানো যায়। এরপর চুলা আর জ্বলেই না। দুপুরের খাবার বাইরে থেকে কিনে খেতে হয়। শেষবিকেল বা সন্ধ্যার দিকে গ্যাস আসে। তবে গ্যাসের চাপ খুবই কম থাকে। তখন রাতের রান্না করা যায়।
মিরপুর-২ নম্বরের দক্ষিণ মণিপুরের বাসিন্দা মো. আবু হুরাইরাহ্ বলেন, সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত গ্যাস পাওয়া যায়। সারা দিন আর থাকে না। বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে গ্যাস আসে। তবে চাপ থাকে খুবই কম। এ কারণে রান্না নিয়ে খুবই সমস্যা হচ্ছে।
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী ফাতেমা তুজ জোহরা থাকেন খিলগাঁও এলাকায়। খুব সকালে ছাড়া বাকি সময় গ্যাস থাকে না বলে জানান তিনি। তাই সকাল ছয়টায় উঠে তাঁদের রান্না করতে হয়। এ অবস্থায় রান্নার জন্য তাঁদের ভরসা বৈদ্যুতিক চুলা।
তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলেছে, গ্যাসের স্বল্পচাপের এই সমস্যা সমাধানে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে।