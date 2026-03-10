মো. আমিনুল ইসলাম
রাজধানী

এক বছরের জন্য ঢাকা ওয়াসার নতুন এমডি আমিনুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক সচিব মো. আমিনুল ইসলাম। আজ মঙ্গলবার বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখার উপসচিব মো. গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে অর্থ পাচার ও বিদেশে সম্পদ কেনার অভিযোগ ওঠার পর ঢাকা ওয়াসার এমডি আব্দুস সালাম ৮ মার্চ পদত্যাগ করেন। পরদিন গতকাল সোমবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুহা. মনিরুজ্জামানকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ঢাকা ওয়াসার এমডির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার পরদিনই সেখানে আমিনুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হলো।

আমিনুল ইসলামের বয়স ৬৩ বছর। তিনি আজ সন্ধ্যায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ওয়াসায় দায়িত্ব পালনের সময় আমার কোনো ব্যক্তিগত এজেন্ডা থাকবে না। আমাকে যে বিশ্বাস নিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেই বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করব।’

আমিনুল ইসলাম কর্মজীবনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। এ ছাড়া কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জামালপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর চারঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বগুড়ার এনডিসি এবং খুলনা জেলায় সহকারী কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৫ সালে তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে ‘শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা’ হিসেবে সম্মাননা পুরস্কার দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসরে যান। সে সময় তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সচিব ছিলেন। বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ২০২৫ সালে সচিব পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি পেয়েছিলেন তিনি।

আমিনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর করেছেন। তাঁর বাড়ি গাইবান্ধা সদর উপজেলার কুপতলায়।

