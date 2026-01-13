সড়ক দুর্ঘটনা
রাজধানী

ঢাকার শ্যামপুরে গাড়ির ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার শ্যামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. ইব্রাহিম (৪০) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে জুরাইন বালুর মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।

ইব্রাহিমের বাড়ি ভোলা জেলার তজিমউদ্দিন থানার দক্ষিণ কাশিরহাট গ্রামে। বাবার নাম আনিসুল হক। তিনি বর্তমানে পরিবারসহ জুরাইন এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

নিহত ইব্রাহিমের স্বজনদের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন ইব্রাহিমকে উদ্ধার করে রাত তিনটার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইব্রাহিমের স্ত্রী মিনারা বেগম জানান, ইব্রাহিম নবাবপুর এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতেন। গতকাল রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে জুরাইন বালুর মাঠ এলাকায় একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। পরে খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

