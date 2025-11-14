বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে হাতিরঝিলে ম্যারাথন

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকালে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির উদ্যোগে রাজধানীর হাতিরঝিলে সাড়ে সাত কিলোমিটার ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়।
ম্যারাথনে অংশ নেন দেশের প্রথিতযশা এন্ডোক্রাইনোলজি বিশেষজ্ঞ, এন্ডোক্রাইনোলজিসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থী ও জনসাধারণ। প্রায় এক হাজার অংশগ্রহণকারী গোটা হাতিরঝিল ঘুরে ম্যারাথন শেষ করেন।
এই আয়োজন উপলক্ষে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সভাপতি চিকিৎসক ফারিয়া আফসানা বলেন, সাধারণ মানুষকে শরীর চর্চা ও নিয়মিত হাঁটায় উদ্বুদ্ধ করতেই আমাদের এই আয়োজন। তিনি অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতি বছরই ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হবে।
বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ফারুক পাঠান তাঁর বক্তব্যে বলেন, কেবল ডায়াবেটিস রোগীরা নয়, সুস্থ থাকতে ও ডায়াবেটিসসহ সব অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে সবাই মিলে হাঁটুন। প্রতিদিন হাঁটুন।
ম্যারাথন শেষে চিকিৎসক ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন, ১ম ও ২য় রানার আপদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারী সবাই পেয়েছেন মেডেল ও সার্টিফিকেট।
বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে ছিল অপসোনিন ফার্মা এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিল আলট্রা ক্যাম্প রানার্স।