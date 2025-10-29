মেট্রোরেল নিরাপদ, ভ্রমণ করুন নিশ্চিন্তে: ডিএমটিসিএল

বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার পর তা সারিয়ে নিরাপত্তার বিধিবিধান মেনেই মেট্রোরেল চলাচল করছে বলে জানিয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের এ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে।
ঢাকার মেট্রোরেল পরিচালনাকারী ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃপক্ষ আজ বুধবার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানায়। ডিএমটিসিএলের পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম এ বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠান।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মেট্রোরেল সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব বিধিবিধান অনুসরণ করে চলাচল করছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে নিশ্চিন্তে মেট্রোরেলে যাতায়াত করার জন্য যাত্রীসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
২৬ অক্টোবর রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে আবুল কালাম নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। পরে বেলা তিনটার দিকে আগারগাঁও অংশ থেকে উত্তরা পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু করে। তবে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে চলাচল বন্ধ ছিল।
পরদিন সোমবার বেলা ১১টার দিকে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরোদমে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। তবে ফার্মগেট থেকে বিজয় সরণি পর্যন্ত অংশে ট্রেন এখন আগের চেয়ে ধীরগতিতে চলছে বলে যাত্রীরা জানিয়েছে।
এর আগে ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ফার্মগেটে মেট্রোরেলে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছিল।