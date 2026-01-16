উত্তরার পর জিগাতলার বাড়িতে আগুন, আধা ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে এল

রাজধানীর জিগাতলার একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে সেখানে যায় ফায়ার সার্ভিসের দুটো ইউনিট। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার পর এই বাড়িতে আগুন লাগে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে। বেলা ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে।
আজই সকালে রাজধানীর উত্তরার একটি বাড়িতে আগুন লেগে এখন পর্যন্ত ৬ জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এরপর জিগাতলার বাড়িতে আগুন লাগল।
ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক মো. আনোয়ারুল ইসলাম আজ বেলা সোয়া তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, জিগাতলার নতুন রাস্তার চার তলা একটি বাড়ির তিন তলায় আগুন লেগেছে। বেলা ২টা ৩৬ মিনিটে এ আগুন লাগে। ২টা ৫০ মিনিটের মধ্যেই সেখানে ফায়ার সার্ভিসের দুটো ইউনিট যায়। বেলা ৩টার দিকে এ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।