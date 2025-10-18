যত দ্রুত সম্ভব বিমানবন্দর চালু হবে: উপদেষ্টা

কার্গো ভিলেজের আগুন নিভিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা যত দ্রুত পারি বিমানবন্দর (এয়ারপোর্ট) চালু করব। কারণ, আপনারা জানেন, এয়ারপোর্টে এই মুহূর্তে বিমান ওঠানামা বন্ধ আছে। আমরা চেষ্টা করছি যে যত দ্রুত পারি, আজকে রাতের মধ্যে ফ্লাইট ওপেন করব।’
আজ শনিবার সন্ধ্যার পর অগ্নিকাণ্ডস্থল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট।
আগুন লাগার পরপরই দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ ওঠানামা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন ফ্লাইট পাঠিয়ে দেওয়া হয় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে।
আগুন ‘নিয়ন্ত্রণে’ এলেও তা পুরোপুরি নেভেনি জানিয়ে শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘এখনো যথেষ্ট পরিমাণ আগুন রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা দেখছি। আগুন নেভাতে গিয়ে কয়েকজন আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’
এখন বিমানবন্দর চালু করাটাই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা পুনরায় যত দ্রুত সম্ভব, এয়ারপোর্টকে চালু করব। কারণ, আপনারা জানেন, এয়ারপোর্টের ফ্লাইট এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। আমাদের ইমিডিয়েট লক্ষ্য হচ্ছে অপারেশনকে কত দ্রুত আমরা চালু করতে পারি। বিমানবন্দরের চলমান কার্যক্রমকে কীভাবে আমরা চলমান রাখব, সে ব্যাপারে পদ্ধতিগতভাবে সবাই এখনই বসছি, বসে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।’
আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সে আগুন লাগলেও রপ্তানি কার্গো কমপ্লেক্স নিরাপদ রয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা।
আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে তদন্তের কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘যখন ইনভেস্টিগেশন করব, আপনাদের তথ্য আমলে নেব। আমাদের কাছে জরুরি হচ্ছে এয়ারপোর্ট চালু করা। এয়ারপোর্টের স্বাভাবিক কার্যক্রম যত দ্রুত পারা যায়, চালু করা। ক্ষতি নিরূপণ করা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটা কমিটি তৈরি করে তদন্ত করা।’