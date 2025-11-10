অগ্নিকাণ্ড
রাজধানী

ঢাকায় ভোরে আধঘণ্টার মধ্যে দুই বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার বাড্ডা ও শাহজাদপুর এলাকায় যাত্রীবাহী দুটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। তবে কেউ হতাহত হয়নি। আধঘণ্টার মধ্যে দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা রাশেদ বিন খালেদ বলেন, ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে গুলশানের শাহজাদপুর এলাকায় যাত্রীবাহী ভিক্টর পরিবহনে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। বাসটি সদরঘাট থেকে উত্তরার দিকে যাচ্ছিল।

রাশেদ বিন খালেদ আরও বলেন, বাসে আগুনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে বাড্ডার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। সকাল সোয়া ছয়টার দিকে যাত্রীবাহী আকাশ পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

