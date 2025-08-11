রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত, আহত ১

রাজধানীর পল্লবীর মিরপুর–১২ নম্বরে বাসের ধাক্কায় মো. ইমন মোল্লা (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর বন্ধু মো. সিয়াম (২৪) সামান্য আহত হয়েছেন।
গতকাল রোববার রাত প্রায় ১১টার দিকে মিরপুর–১২-এর চৌরঙ্গী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁদের প্রথমে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ইমনকে আগারগাঁও নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ইমন মোল্লার ফুফাতো ভাই আলমাস মাতবর বলেন, ইমন ও সিয়াম উত্তরার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেলে করে ফিরছিলেন। পথে পেছন থেকে একটি বাস ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আইল্যান্ডে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ইমন। সিয়াম সামান্য আহত হন ও স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নেন।
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, নিহত ইমন মোল্লার মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
মিরপুর–১২ আলোকদি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ইমন মৃত মোহাম্মদ আলী মোল্লার ছেলে।