বুয়েটসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে
রাজধানী

তিন দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে প্রকৌশলের কয়েক শ শিক্ষার্থী সড়ক অবরোধ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বেলা তিনটার দিকে বুয়েটসহ একাধিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় তাঁরা দাবি মেনে নিতে স্লোগান দেন। শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করায় আশপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যাবে না। এ ছাড়া দশম গ্রেডের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দিতে হবে।

অবরোধে অংশ নেওয়া বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাইয়াজ প্রথম আলোকে বলেন, তিন দফা পূরণের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গতকাল রাতে রংপুরে একজন স্নাতক প্রকৌশলীকে আটকে রেখে বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, তিন দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এবং স্নাতক প্রকৌশলীকে হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

