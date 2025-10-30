রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও লালবাগে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৮

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও লালবাগের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার ও আজ বৃহস্পতিবার দুই দিন এসব এলাকার অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড উদ্ধার করা হয়।
ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ লালবাগের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িতরা রয়েছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. রফিকুল ইসলাম (৪৫), মো. বাদশা (৪৫), মো. জয়নাল আবেদীন (৫০), মো. স্বপন (৫৫), মো. আমজাদ (৬০), আবুল কাশেম (৫৫), মো. আবদুল মতিন (৩২), শফিকুল ইসলাম (৪৫), আরিফ হোসেন (৩৫), মো. রনি হোসেন (৩৬), আনোয়ার হোসেন (৩৪), মো. মোশারফ হোসেন (৩৪), সোহাগ বেপারী (৪৫), মো. নাইমুর রহমান (২৬), মো. সোহাগ (২২), মো. মোস্তফা হাওলাদার (৪৫), মো. সোহেল মল্লিক (৩৫) ও মো. আকবর (৩৫)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল বুধবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন রিয়াজ (২১), আক্তার হোসেন (১৯), নাজমুল (২২), হেলাল (২০), রাফি (২০), লিমন (২০), স্বপন (৩০), ইমন (১৯), জাহিদ (২৪), আল আমিন (২২), নাঈম (২৫), মুক্তার (২৪), শাকিল (২৬), মমতাজ (২৩), রিয়াদুল (২৮), বাবু (২৭), আলাউদ্দিন (২৯), চান মিয়া (৪৫), হাসিবুল (২৬) ও শাকিল (২৫)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি চাপাতি, তিনটি লোহার রড ও একটি চাকু উদ্ধার করা হয়।