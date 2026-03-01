ডিএমপির চার উপকমিশনারকে বদলি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) চারজন উপকমিশনারকে (ডিসি) বদলি করা হয়েছে। রোববার ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ারের সই করা এক অফিস আদেশে তাঁদের বদলি করা হয়।
বদলি হওয়া এই কর্মকর্তাদের মধ্যে ট্রাফিক রমনা বিভাগের উপকমিশনার এম তানভীর আহমেদকে গুলশান অপরাধ বিভাগে এবং গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) লালবাগের উপকমিশনার মো. মোস্তাক সরকারকে মিরপুর অপরাধ বিভাগে বদলি করা হয়েছে।
এ ছাড়া গুলশান বিভাগের উপকমিশনার রওনক আলমকে ডিবি লালবাগ বিভাগে আর মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মো. মইনুল হককে ট্রাফিক রমনা বিভাগে বদলি করা হয়েছে।