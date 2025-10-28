আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি
আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি
রাজধানী

সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আইডিয়ালের শিক্ষার্থীদের সড়ক থেকে সরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ধানমন্ডির আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আইডিয়াল কলেজ ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ ঘিরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা সরে যেতে না চাইলে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করা হয়।

পুলিশের ভাষ্য, ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় দুই দিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকার সড়কে নেমে আসেন। পুলিশ তাঁদের সরে যেতে বললেও তাঁরা সড়ক ছেড়ে যেতে চাননি। পরে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ধানমন্ডি অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (ডিসি) জিসানুল হক প্রথম আলোকে বলেন, গত রোববার আইডিয়াল কলেজ ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বিরোধে জড়িয়েছিল। ওই ঘটনার জেরে আজ দুই কলেজের কিছু শিক্ষার্থী সড়কে নেমেছিলেন। পরে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিএমপির এই কর্মকর্তা আরও বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের বিরোধ তৈরি হচ্ছে। অল্প কিছু শিক্ষার্থী এই উত্তেজনা ছড়ায়। তাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন