ফার্মগেট থেকে কারওয়ান বাজারমুখী সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। ঢাকা। ১০ নভেম্বর
রাজধানীতে বিএনপির দুই প্রার্থীর নির্বাচনী মহড়ায় বিভিন্ন সড়কে যানজট

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকার রাস্তায় মহড়া দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত ঢাকা–৪ আসনের প্রার্থী তানভীর আহমেদ রবিন ও ঢাকা–১২ আসনের প্রার্থী সাইফুল আলম নীরব। এতে রাজধানীর শ্যামপুর, কদমতলী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকা, শেরেবাংলা নগর, হাতিরঝিলসহ বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

আজ সোমবার বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই মহড়া চলে। ফলে বিকেলের পর থেকেই এসব এলাকায় যান চলাচলে ধীরগতি দেখা দেয়।

বেলা তিনটার দিকে ঢাকা–৪ আসনের (শ্যামপুর, কদমতলী) প্রার্থী তানভীর আহমেদের নেতৃত্বে শ্যামপুরের লাল মসজিদ এলাকা থেকে নির্বাচনী মহড়া শুরু হয়। মহড়াটি পোস্তগোলা, জুরাইন, দোলাইরপাড়, শনির আখড়া, জিয়া সরণি, জুরাইন চেয়ারম্যানবাড়ি হয়ে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে পোস্তগোলায় এসে শেষ হয়। শ্যামপুর, কদমতলী থানা বিএনপির কয়েক হাজার নেতা–কর্মী এতে অংশ নেন। এ সময় তানভীর আহমেদ রবিন এই এলাকার ভোটারদের কাছে ধানের শীষের প্রতীকে ভোট চান। একই সঙ্গে তিনি নির্বাচিত হলে মাদক নির্মূল, রাস্তাঘাট সংস্কার ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে হাসপাতাল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় এসব এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

এ বিষয়ে ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার আজাদ রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘নির্বাচনী মিছিল হলে সড়কে কিছুটা প্রভাব তো পড়েই। তবে বিকেলের তুলনায় রাতে যান চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।’

এ ছাড়া আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ থেকে ঢাকা–১২ আসনের (তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, শেরেবাংলা নগর আংশিক, হাতিরঝিল) বিএনপির প্রার্থী সাইফুল আলমের নেতৃত্বে আরেকটি নির্বাচনী মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ থেকে শুরু হয়ে খামারবাড়ি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, বাংলামোটর, মগবাজার হয়ে নির্বাচনী এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এতে এই এলাকার সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ফার্মগেট থেকে শাহবাগমুখী সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

নেতা–কর্মীরা সাইফুল আলমের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। মিছিলে ধানের শীষ প্রতীকসহ জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও সাইফুল আলমের ছবি প্রদর্শন করা হয়। ঢাকা–১২ আসনে সাইফুল আলম নীরবকে প্রার্থী ঘোষণা করায় দলটির শীর্ষ নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মিছিল উপলক্ষে দুপুরের পর থেকেই মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে রাজধানী স্কুলের সামনে জড়ো হন তেজগাঁও, শেরেবাংলা নগর থানা বিএনপির নেতা–কর্মীরা। মিছিল শুরুর আগে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে সাইফুল আলম নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। এ সময় খামারবাড়ি হয়ে আসাদগেটের দিকের সড়কের এক পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

যানজটের বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ট্রাফিক) মো. রফিকুল ইসলাম সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল থেকে এই এলাকায় নির্বাচনী মিছিল ছিল। অনেক লোকের সমাগম হয়েছে, ফলে গাড়ি ধীরগতিতে চলছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িও নষ্ট হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা যানজট নিরসনে কাজ করছেন।

