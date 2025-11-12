ককটেল বিস্ফোরণ
ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানী

কারওয়ান বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার রাত ১০টার পর কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারার কাছে এ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাত ১০টার পর সার্ক ফোয়ারা এলাকায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় আশপাশের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চড়ে কারওয়ান বাজার থেকে সার্ক ফোয়ারা সিগন্যাল পার হয়ে ফার্মগেট অভিমুখী সড়কে যাচ্ছিলেন প্রথম আলোর সাংবাদিক মানসুরা হোসাইন। তিনি বলেন, ‘সার্ক ফোয়ারা সিগন্যাল পার হওয়ার সময় বিকট শব্দ হয়। সিগন্যালের পাশেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।’

এরপর অটোরিকশায় করে মোহাম্মদপুরের শেখেরটেক এলাকার বাসায় গেছেন মানসুরা হোসাইন। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে রাতে রাস্তায় কম গাড়ি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তা ছাড়া সড়কে সবার মধ্যে তাড়াহুড়া দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন মানসুরা হোসাইন।

এ ঘটনার আগে রাত পৌনে নয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনের সড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজন পথচারী আহত হয়েছেন এবং রাস্তার পাশে থাকা একটি মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির আগের রাতে এই দুই জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। এর আগে আজসহ কয়েক দিন ধরে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে।

আরও পড়ুন