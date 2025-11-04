রাজধানীর মালিবাগে পোশাকশ্রমিকের বস্তাবন্দী মরদেহ

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানাধীন মালিবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১) নামের এক নারীর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন পোশাককর্মী। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সুরভীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।
শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, গত রোববার দিবাগত রাত থেকে সোমবার দুপুরের মধ্যে সুরভীকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জের ধরে সুরভীর স্বামী আশিক মোল্লাহ তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে রুমে রেখে পালিয়ে যান।
সুরভীর বড় ভাই হৃদয় খান জানিয়েছেন, তাঁরা পুলিশের মাধ্যমে গত রাত ১০টায় জানতে পারেন যে তাঁর বোনকে হত্যা করা হয়েছে।
ছয় বছর আগে আশিকের সঙ্গে সুরভীর বিয়ে হয়। তাঁদের ৪ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। তবে সুরভীর সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বলে জানান তাঁর ভাই হৃদয়।