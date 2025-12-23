আরমানিটোলায় বহুতল ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে, ১৭ জনকে নিরাপদে উদ্ধার

রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় একটি বহুতল ভবনের ষষ্ঠ তলায় আগুন লেগেছিল। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভায়। তারা ভবনটি থেকে ১৭ ব্যক্তিকে নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে হাজী টাওয়ারে আগুন লাগার খবর পাওয়ার কথা জানায় ফায়ার সার্ভিস। সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন পুরোপুরি নির্বাপণ করে তারা।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ১৪ তলা ভবনটির ষষ্ঠ তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করে।
ভবনটির ওপরের তলাগুলোয় আবাসিক ইউনিট থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ফায়ার সার্ভিস বিকল্প সিঁড়ি ব্যবহার করে ভবন থেকে মোট ১৭ জনকে নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনে। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান।