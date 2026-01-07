খিলক্ষেতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত

রাজধানীর খিলক্ষেত ৩০০ ফুট সড়কে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চন্দন দাস (৫৫) নামের এক মাছ বিক্রেতা নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে বেলা সোয়া একটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত চন্দন দাসের প্রতিবেশী মো. নজরুল ইসলাম জানান, বেলা সোয়া ১১টার দিকে খিলক্ষেত ৩০০ ফুট সড়কে রাস্তা পার হওয়ার সময় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ব্যবহৃত একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস চন্দন দাসকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে ওই গাড়ির ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত চন্দন দাসের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাস ও এর চালক খিলক্ষেত থানার হেফাজতে রয়েছেন।
চন্দন দাসের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায়। তিনি মাছ বিক্রেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি খিলক্ষেতের কুর্মিটোলা স্কুলসংলগ্ন এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।