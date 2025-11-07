বুড়িগঙ্গায় লঞ্চের ধাক্কায় ডুবল নৌকা, ছিলেন জগন্নাথের ১৫ শিক্ষার্থী

রাজধানীর পুরান ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চের ধাক্কায় একটি নৌকা ডুবে গেছে। নৌকাটিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা সবাই নিরাপদে আছেন। একজনকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় লালকুঠির ঘাট সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। ওই ১৫ জন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহাগ রানা জানান, তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা নিরাপদে আছেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জয় সাহা জানান, বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলেন ওই ১৫ শিক্ষার্থী। লালকুঠির ঘাট এলাকায় কর্ণফুলী ১৪ লঞ্চ নোঙর করছিল। তখন লঞ্চটি নৌকার কাছাকাছি চলে আসে। ওই সময় নৌকাটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। পরে লঞ্চের সঙ্গে নৌকার ধাক্কা লাগে। তবে তাঁর আগেই শিক্ষার্থীরা নদীতে ঝাঁপ দেন।
ওসি সোহাগ রানা বলেন, নৌকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে।