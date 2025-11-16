মিরপুরে গভীর রাতে রেস্তোরাঁয় ডিজে পার্টিতে সেনা-পুলিশের অভিযান

ঢাকার মিরপুরে একটি রেস্তোরাঁয় গভীর রাতে ডিজে পার্টি চলছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে মিরপুর মডেল থানা–পুলিশ ও মিরপুর আর্মি ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা সেখানে যৌথ অভিযান চালিয়ে ৩১ জনকে আটক করেছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত ভোররাত ৩টার দিকে রাইনখোলা কমার্স কলেজ সড়কের ‘বার্গার কুইন’ রেস্তোরাঁয় এ অভিযান চালানো হয়।
পুলিশ জানায়, যৌথ অভিযানে রেস্তোরাঁ থেকে ২১ জন পুরুষ ও ১০ জন নারীকে আটক হয়। পরে সেনাবাহিনী আটক নারীদের তাঁদের পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়। আর ২১ জন পুরুষকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।
মিরপুর মডেল থানা–পুলিশ গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ ভোর পর্যন্ত মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর ও আশপাশের এলাকায় ছিনতাই ও চুরি রোধে অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহভাজন ১০ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এ ছাড়া আগামী ১৭ নভেম্বর নিষিদ্ধ একটি সংগঠনের ঘোষিত ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি সামনে রেখে নাশকতা বা মিছিলের পরিকল্পনা থাকতে পারে—এমন আশঙ্কায় পুলিশ থানা এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালায়। এ অভিযানে আরও ৮ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।