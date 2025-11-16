মানুষ ও পুলিশের ওপর ককটেল নিক্ষেপ করলে গুলির নির্দেশ

যারা মানুষ, পুলিশ ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল নিক্ষেপ করবে, তাদের ওপর গুলির নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। আজ রোববার সন্ধ্যায় তিনি প্রথম আলোকে এ নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী বলেন, ‘যাঁরা মানুষ ও পুলিশ সদস্যদে ওপর ককটেল হামলা ও যানবাহনে আগুন দেবেন, আইনসম্মতভাবেই তাঁদের ওপর গুলির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
পাঁচ দিন আগে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনার বেতারে কর্মকর্তাদের একই ধরনের নির্দেশনা দেন। এ খবর প্রকাশিত হলে তা নিয়ে আলোচনা হয়। আজ বিকেলে ডিএমপি কমিশনারও বেতার বার্তায় এ নির্দেশনা দেন বলে ডিএমপির অপরাধ বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা প্রথম আলোকে বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হামলা, অগ্নিসংযোগ করতে এলে তাঁদের প্রতিহত করতে গুলি করার নির্দেশনা দিয়েছেন কমিশনার।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের রায় ঘোষণা হবে আগামীকাল সোমবার। এ রায় ঘোষণা ঘিরে গত সপ্তাহে ‘লকডাউন’ কর্মসূচি দেয় কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকা আওয়ামী লীগ। ওই কর্মসূচি ঘিরে ১০ নভেম্বর থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাসে-ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে আসছে। গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রোববার সকাল পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গাড়িতে আগুন, ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ আওয়ামী লীগের ১৮ জন নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।