মেট্রোরেল লাইনে পড়ে ছিল ড্রোন, ৯ মিনিট বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল

মেট্রোরেল লাইনের ওপর ড্রোন পড়ে থাকায় ৯ মিনিটের জন্য আজ শনিবার রাতে মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর অবশ্য চালু হয়। আজ শনিবার রাতে এক খুদে বার্তায় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।
মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানায়, উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝখানে মেট্রোরেল লাইনের ওপর একটা ড্রোন পড়ে থাকায় মেট্রোরেল চলাচল সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। এতে রাত ৮টা ৪৭ থেকে ৮টা ৫৬ পর্যন্ত মোট ৯ মিনিট মেট্রো চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ড্রোনটি অপসারণ করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে।
উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পূর্ব কাজীপাড়া মেট্রো রেলস্টেশনের কাছে লাইনের ওপর থেকে পুলিশ অবিস্ফোরিত অবস্থায় দুটি ককটেল উদ্ধার করে।