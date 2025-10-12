তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে স্ট্যামফোর্ড-প্রথম আলোর আয়োজন ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ শুরু

ভবিষ্যতের কর্মবাজারে টিকে থাকতে তরুণদের মধ্যে নতুন দক্ষতা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে শুরু হয়েছে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ শীর্ষক সেমিনারভিত্তিক আয়োজন। এটি ধারাবাহিকভাবে চলবে।
আজ রোববার সকালে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজে এই ধারাবাহিক আয়োজনের উদ্বোধন করা হয়।
স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও প্রথম আলো যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে রাজধানীর ৩০টি কলেজে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।
সেমিনারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অটোমেশন, ডিজিটাল স্কিল, সাইবার নিরাপত্তা, সৃজনশীল চিন্তন, ফ্রিল্যান্সিং, গিগ ইকোনমি ও অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য দেন প্রথম আলো বন্ধুসভার সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী। তিনি বলেন, একটি নতুন দুনিয়া চলে আসছে, যেখানে এআই, বিগ ডেটা ও মেটাভার্সের মতো বিষয়গুলো ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখন ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকেও আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তরুণদের এসব প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে হবে। বক্তব্যের ফাঁকে শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ ছুড়ে দেন তিনি। সঠিক উত্তরদাতাদের বই উপহার দেওয়া হয়।
শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে রুবাইয়াত সাইমুম বলেন, শুধু পড়াশোনা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে এখন থেকেই আয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই জানা উচিত, কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলে আয় সম্ভব হবে।
স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক মো. নাজমুল হক বলেন, আজকের যুগে প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকলেই অর্থ উপার্জন করা সম্ভব, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু টাকা উপার্জন নয়। শিক্ষার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত সুশিক্ষা অর্জন ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি। তিনি আরও বলেন, জেনারেশন জেড-এর শেখার পদ্ধতি ও উপলব্ধির ক্ষমতাকে আরও উন্নত করতে হবে।
তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ শামীমা ইয়াসমিন বলেন, তরুণ প্রজন্ম দেশের সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের সৃজনশীল চিন্তা, উদ্ভাবনী শক্তি ও উৎসাহই পারে নতুন বাংলাদেশ গড়তে। তরুণদের মেধা ও দক্ষতাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. আশিক মাহমুদ ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বেনাজীর দূর্দানা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করেন আরটিভির ইয়াং স্টার সংগীতশিল্পী জাহীদ অন্তু।