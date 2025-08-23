ঢাকায় ভারতের অ্যাপোলো ক্লিনিকের যাত্রা শুরু

ভারতের হাসপাতাল চেইন অ্যাপোলো গ্রুপের একটি ক্লিনিক রাজধানীতে চালু হচ্ছে। ক্লিনিকটি পরিচালনা করবে বাংলাদেশের জেএমআই স্পেশালাইজড হাসপাতাল। আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এই ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়।
অ্যাপোলো ক্লিনিক বাংলাদেশে এই প্রথম। এর আগে বসুন্ধরা এলাকায় অ্যাপোলো হাসপাতাল ছিল। অ্যাপোলো হাসপাতালের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো ক্লিনিকটি চালু হচ্ছে ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে। এখানে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে।
অ্যাপোলো ক্লিনিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশের মানুষকে বৈশ্বিক মানের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য অ্যাপোলো ক্লিনিককে ঢাকায় আনা হয়েছে। বিশ্বমানের চিকিৎসা দেশে পাওয়া গেলে মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী হবে না।
অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেডের হেড অব ফ্র্যাঞ্চাইজ বিজনেস তরুণ গুলাতি বলেন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অ্যাপোলো হাসপাতাল আছে ৭৫টি, আর অ্যাপোলো ক্লিনিক আছে ৩৫০টি। বাংলাদেশে অ্যাপোলো ক্লিনিক এটাই প্রথম।
জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাকের নানা ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রশংসা করে বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশ খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠবে। দেশের মানুষ ভালো সময় কাটাতে পারবে। সবার উচিত মো. আব্দুর রাজ্জাকের মতো উদ্যোক্তাদের পাশে থাকা।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সহাসচিব জাকির হোসেন, জেএমআই হাসপাতাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের পরিচালক হোয়াই কোয়ান কিম, জেএমআই গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. জাবেদ ইকবাল পাঠান, জেএমআই স্পেশালাইজড হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তামজীদ আলম।