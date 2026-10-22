মুরগি নিয়ে রিকশাভ্যানে করে যাচ্ছিলেন, পথে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত

পুরান ঢাকার কাপ্তান বাজার থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ব্যাটারিচালিত রিকশাভ্যানে করে মুরগি নিয়ে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ যাচ্ছিলেন মো. শামীম হাওলাদার (৩৫)। পথে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড় এলাকায় ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। এ ঘটনায় ভ্যানচালক মো. রাসেল (১৮) ও মুরগির দোকানের কর্মচারী শামীম আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে শামীমকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
এ দুর্ঘটনার তথ্যের সত্যতা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, আজ ভোর পাঁচটার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন।
নিহত শামীমের বাড়ি পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়। তাঁর বাবার নাম শাহজাহান হাওলাদার। শামীম সপরিবার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।
যাত্রাবাড়ী থানার এসআই মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড় এলাকায় বেপরোয়া গতির একটি ট্যাক সজোরে ধাক্কা দেয় ভ্যানটিকে। এ ঘটনায় ভ্যান থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে রাসেল ও শামীম আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে সকাল আটটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে শামীমকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
আহত রাসেল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানান এসআই মিজানুর রহমান। শামীমের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।