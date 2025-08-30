নুরুল হককে লাঠিপেটার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ঢাকা, ৩০ আগস্ট
নুরুল হককে লাঠিপেটার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ঢাকা, ৩০ আগস্ট
রাজধানী

নুরুল হককে লাঠিপেটার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রতিবেদকজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটা করার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আজ শনিবার রাত আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাত্তরের গণহত্যা ভাস্কর্য চত্বরের সামনে এ বিক্ষোভ হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘লীগের পুনর্বাসন এই বাংলায় হবে না’, ‘একটা একটা জাপা ধর, ধইরা ধইরা জেলে ভর’, ‘লীগের পুনর্বাসন রুখে দাও জনগণ’, ‘জনতার ইশতেহার জাপা তুই দেশ ছাড়’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান বলেন, নুরুল হককে যাঁরা লাঠিপেটা করল, তাঁদের বিচারের আওতায় আনার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং বিভিন্ন খামখেয়ালি কথা বলে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থী মো.শাহীন মিয়া বলেন, বিগত সময়ে আওয়ামী লীগ এভাবে নারকীয় তাণ্ডব চালাত। কিন্তু চব্বিশ–পরবর্তী সময়ে এমন হামলা কী করে বাংলাদেশে সম্ভব? কারা পেছনে কাজ করে, এটা খুঁজে বের করতে হবে।

Also read:নুরুল হককে লাঠিপেটা: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নিন্দা

জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী মাঈন আল মোবাশ্বের বলেন, আওয়ামী লীগের সব অপকর্ম ও অবৈধ নির্বাচনের সহযোগী ছিল জাতীয় পার্টি। তারা আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রমকে বৈধতা দিত। ৫ আগস্ট–পরবর্তী সময়ে এরা বিভিন্নভাবে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের কাজ করেছে।

Also read:নুরুল হকের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাল অন্তর্বর্তী সরকার
আরও পড়ুন