রায়েরবাজার কৃষি মার্কেটে আগুন, পুড়ে ছাই ৪৬ দোকান

রাজধানীর রায়েরবাজারে সাদেক খান কৃষি মার্কেটে আগুন লেগে অন্তত ৪৬টি দোকান পুড়ে গেছে। আজ বুধবার ভোর প্রায় সাড়ে তিনটায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা রিমা খানম বলেন, ভোর সাড়ে তিনটার দিকে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিস বলছে, ওই মার্কেটে প্রায় ১৫০টি পাইকারি আড়ত আছে। এর মধ্যে ৪৬টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।
ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। মার্কেটে প্লাস্টিকের ক্যারেট, কার্টন ও পাটের বস্তা বেশি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।