শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচিতে মিছিল নিয়ে জুলাই মঞ্চের কর্মীরা, ধাক্কাধাক্কি

বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ শিরোনামে একটি কর্মসূচি দিয়েছিল ‘সম্প্রীতি যাত্রা’ নামে লেখক, শিল্পী, অধিকারকর্মী ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের একটি প্ল্যাটফর্ম। আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু করলে সেখানে মিছিল নিয়ে যান জুলাই মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। তাঁরা বাউলদের পক্ষে নেওয়া ওই কর্মসূচির বিরোধিতা করেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।
বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে শিল্পী অরূপ রাহী স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর শিল্পী কৃষ্ণকলি ইসলামকে বক্তব্যের জন্য আহ্বান জানান সঞ্চালক। তখন জুলাই মঞ্চের ব্যানারে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দল মিছিল নিয়ে ওই কর্মসূচির মঞ্চের সামনে আসেন। তাঁরা ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা মাইক থেকে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি দাবির বিরোধিতা করে বক্তব্য দেওয়া হয়।
‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচির আয়োজক ‘সম্প্রীতি যাত্রা’র কর্মীরা জুলাই মঞ্চের কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।
দুই পক্ষের নেতা–কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি চলার মধ্যে জুলাই মঞ্চের কর্মীদের একটি অংশ ‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচির জন্য তৈরি করা মঞ্চের বাঁশ ধরে টানাটানি করলে মঞ্চের পেছনে টাঙানো ব্যানারটি পড়ে ভেঙে যায়। এ সময় সম্প্রীতি যাত্রার কর্মীরা ব্যানারটি আবার তুলে ধরেন।
এরপর সম্প্রীতি যাত্রার কর্মীরা জুলাই মঞ্চের কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এতে জুলাই মঞ্চের নেতা–কর্মীদের মাইক রিকশা থেকে পড়ে যায়।
ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে জুলাই মঞ্চের নেতা–কর্মীরা সেখান থেকে সরে যান। এরপর গানের আর্তনাদের কার্যক্রম আবার শুরু হয়। আলোচনা পর্ব শেষে তারা বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে একটি মিছিল করেন।
পালাগানের আসরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে ১৯ নভেম্বর রাতে মাদারীপুরের একটি গানের আসর থেকে আটক করে পুলিশ। তাঁর মুক্তির দাবিতে ২৩ নভেম্বর মানিকগঞ্জে মানববন্ধনের জন্য সমবেত হওয়া বাউলদের ওপর হামলা করে ‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে থাকা একদল ব্যক্তি।
আবুল সরকারের গ্রেপ্তার ও বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এর মধ্যে গত বুধবার ঠাকুরগাঁওয়ে মানববন্ধনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বাউলদের ওপর আবারও ‘তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে হামলা চালানো হয়।
বাউলদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার এবং আবুল সরকারকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন। এ প্রেক্ষাপটে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, মানিকগঞ্জসহ দেশের কয়েকটি জায়গায় বাউলদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।