জয়নুল গ্যালারিতে শিল্পী সামিনা জামানের একক চিত্র প্রদর্শনীর শেষদিন আজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে শিল্পী সামিনা জামানের ‘সময়ের চিত্রকাব্য’-শিরোনামে একক চিত্র প্রদর্শনীর শেষ দিন আজ বুধবার। গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে, চলবে আজ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। এর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার। প্রদর্শনীটি কিউরেটিং করেন শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শেখ মনির উদ্দিন। সামিনা জামান প্রাচ্যকলা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী।
প্রদর্শনীতে মানব সভ্যতার প্রাচীন স্মৃতি, কাহিনি ও প্রতীকগুলোকে মানচিত্রের ভেতর নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বেশির ভাগ চিত্রকর্ম জলরংয়ে আঁকা। মূল ফ্রেমের ভেতরে মাটির গায়ের রঙে অঙ্কিত দৃশ্যগুলো পৌরাণিক কাহিনি, লোকজ উপাখ্যান এবং চিরন্তন জীবনের গল্পকে একত্রিত করেছে। এখানে মানুষ, প্রাণী, দেব-দেবী, পাখি ও নানান প্রতীক পাশাপাশি অবস্থান করছে, যেন তারা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গল্প বুনছে।
সামিনা জামানের শিল্পকর্ম সময়, প্রকৃতি এবং মানুষের অনুভূতির সূক্ষ্ম মিলনের এক ভিজ্যুয়াল যাত্রা। তাঁর প্রতিটি ছবি যেন একটি গল্প বলছে—কখনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের নরম ছোঁয়ায়, কখনো বিমূর্ত রং ও রূপের তীব্র খেলায়। এই শিল্পকথায় দেখা যায় মানুষের অন্তর্গত আবেগ, চিন্তাভাবনা এবং জীবনচক্রের প্রতিফলন।
প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে আলো ও ছায়ার খেলা, রঙের গভীরতা এবং প্রতীকী উপাদানের সংমিশ্রণ দর্শককে একটি ধ্যানমগ্ন অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়। নীল, সবুজ, বাদামি এবং উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে প্রাকৃতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং গভীরতা ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে বিমূর্ত আকার ও রেখার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আবেগ, সৃজনশীলতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়।
প্রদর্শনীতে মোট ৩১ টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। শিল্পী সামিনা জামান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর চিত্রকর্মে সময়, নারী ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিটি কাজই একেকটি অনুভূতির কাব্য। তিনি বলেন, চিত্রগুলো দর্শকের হৃদয়ে এক নীরব কথোপকথনের জগৎ তৈরি করে দেবে। প্রদর্শনী উপলক্ষে চারুকলার গ্যালারি শিল্পী, শিক্ষার্থী ও শিল্পপ্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত। প্রদর্শনী চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।