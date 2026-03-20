ইরানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ১৮৬ জন ঢাকার পথে

ইরান যুদ্ধে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের প্রথম দল আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে (বাংলাদেশি সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে) বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে নিয়ে বাকুর হায়দার আলিয়েভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে।
বাকু থেকে আসা বাংলাদেশিদের এই দলের সঙ্গে রয়েছেন তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের উপ-মিশনপ্রধান মোহাম্মদ শাহনূর আলী। তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে এসব তথ্য জানান।
জানা গেছে, ফ্লাইটে ঢাকাগামী যাত্রীদের মধ্যে ১১ জন নারী, ১০টি শিশু ও ১৬৫ জন পুরুষ রয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ইরান থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফেরানোর বিষয়টি তদারকের জন্য সরকার তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে গত বুধবার আজারবাইজানে পাঠায়। প্রতিনিধিদলটি গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ১৮৬ বাংলাদেশিকে আজারবাইজানের আস্তারা সীমান্তে স্বাগত জানান। পরে সেখান থেকে তাঁদের বাসে করে বাকুর বিমানবন্দরে নেওয়া হয়।
আমানুল হক এই প্রতিবেদককে জানান, তেহরানসহ ইরানের বিভিন্ন স্থান থেকে এই বাংলাদেশিদের বাকু বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইএএম)।