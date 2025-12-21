দিল্লিতে ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার’ ব্যানারে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ, স্লোগান

ভারতের দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার’ ব্যানারে গতকাল শনিবার রাতে বিক্ষোভ হয়েছে। ২০ থেকে ২৫ জন বিক্ষোভকারী সেখানে বাংলাদেশবিরোধী স্লোগান দেয়। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে হুমকি দেয়।
আজ রোববার দিল্লি ও ঢাকায় কর্মরত বাংলাদেশের কূটনৈতিক সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।
কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দিল্লির চাণক্যপুরীর কূটনৈতিক এলাকার নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে ২০ থেকে ২৫ জনের উগ্রবাদী একটি দল চার থেকে পাঁচটি গাড়িতে বাংলাদেশ হাউসের মূল ফটকের সামনে চলে আসে। এ সময় তারা বাংলাদেশবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। গতকাল রাত ৮টা ৩৫ থেকে ৮টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশ হাউসের সামনে অবস্থান করে।
বাংলাদেশ হাউসের গেটের সামনে এসে বিক্ষোভকারীরা কিছুক্ষণ স্লোগান দিতে থাকে। তারা বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে কথা বলছিল। এ সময় ‘হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে হবে’, ‘হাইকমিশনারকে ধর’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়।
দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার’ ব্যানারে বিক্ষোভকারীরা হাইকমিশনের সামনে স্লোগান দেওয়ার পর চলে যায়।