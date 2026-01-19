এস আলম গ্রুপের সাইফুল ও বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান হান্নানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে চট্টগ্রামে ৪৬৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ জমি ও স্থাপনা (জব্দকৃত) দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
এ ছাড়া বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নানের খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় কমন স্পেসসহ একটি ফ্ল্যাট এবং বিভিন্ন জায়গার সম্পত্তি দেখভালের জন্য রিসিভার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
এদিন সংস্থার উপপরিচালক তাহাসিন মুনাবীল হক ও সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান তাঁদের এসব জমি ও স্থাপনা দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আবেদন করেন।
এস আলম গ্রুপের আবেদনে বলা হয়, মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা এবং সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগটির অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নিয়ে তা আত্মসাতের মাধ্যমে নিজ নামে এবং পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ করেছেন।
আবেদনে আরও বলা হয়, অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা স্থাবর সম্পদসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। তাই সম্পত্তিগুলো ক্রোকের আদেশ দেন আদালত। ওই আদেশের তফসিল মোতাবেক এসব জমি ও তার উপরিস্থিত স্থাপনা, ফ্ল্যাটসহ সম্পদের সঠিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।
আরেক আবেদনে বলা হয়, শেখ আবদুল হান্নানের খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় কমন স্পেসসহ একটি ফ্ল্যাট (৬৯৯ দশমিক ২৫ বর্গফুট) এবং দশমিক ২৫০ কাঠা জমি রয়েছে, যার মূল্য ১৩ লাখ টাকা। একই এলাকায় কমন স্পেসসহ একটি ফ্ল্যাট (৮২৩ দশমিক ৮৩ বর্গফুট) এবং দশমিক ২৫০ কাঠা জমি রয়েছে, এর মূল্য ১৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এ ছাড়া তাঁর স্ত্রীর নামে মিরপুরের ডিওএইচএসে কমন স্পেস এবং বেজমেন্টে কার পার্কিং স্পেসসহ ২২৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট রয়েছে, যার মূল্য ৩৭ লাখ টাকা।
আবেদনে আরও বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শেখ আবদুল হান্নানের নামে ৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ, ২ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ জমি রয়েছে। এ ছাড়া মিরপুরে সামরিক কর্মকর্তাদের আবাসিক প্রকল্পে ৩২০ বর্গগজ (২৮৮০ বর্গফুট) জমির ওপর নির্মাণাধীন সাততলা ভবন রয়েছে।
শুনানি শেষে আদালত এসব সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ দেন।